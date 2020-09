Addio a Guglielmo, un padre

L'uomo, per tanti anni, con tenacia, ha chiesto verità per la fine della figlia.

E’ stato dichiarato il lutto cittadino domani ad Arce (Frosinone) per Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, la diciottenne scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata morta dopo due giorni in un boschetto a poca distanza dal suo paese. Il cuore di Guglielmo si è fermato poche ore prima del 19mo anniversario della morte di Serena. Un delitto atroce che, a distanza di tanto tempo, attende ancora di conoscere il colpevole.

“Interpretando i sentimenti di dolore e commozione dell’intera comunità arcese – ha detto il sindaco Luigi Germani – unitamente a tutta l’Amministrazione comunale, ho deciso di proclamare, per domani 2 giugno 2020, alle ore 11 e per tutta la durata della cerimonia funebre del maestro Guglielmo Mollicone, il lutto cittadino”.

“Serena adesso è con il suo papà”, ha scritto un familiare sui social. E’ stato lui, in tutti questi anni, a cercare giustizia per la figlia con forza e con tenacia. Serena sarebbe stata uccisa, secondo le accuse della Procura di Cassino, nella caserma dei Carabinieri di Arce. Per l’omicidio è stato chiesto il processo per 5 persone, tra cui l’ex comandante della caserma.