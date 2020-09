In Gran Bretagna oggi i bambini tornano a scuola. I negozi sono chiusi, non ci sono ancora date per la riapertura dei parrucchieri e dei pub, ma Londra ha deciso di dare priorità alla scuola. Che non ha mai chiuso del tutto, visto che le classi sono rimaste aperte per i figli dei lavoratori «essenziali» e i bambini di famiglie disagiate. Oggi si comincia con l’ultimo anno delle materne, più il primo e l’ultimo delle elementari. A metà giugno sarà la volta dei licei. Non sono mancate le proteste di sindacati e genitori ma il governo britannico non vuole fermare troppo a lungo il sistema dell’istruzione.