PALERMO – Da un anno non poteva andare nei suoi magazzini nell’area del cantiere per un contenzioso con la società che sta realizzando il passante ferroviario e Italferr. Solo in questi giorni il proprietario dei magazzini in via Pacini che aveva una falegnameria, è riuscito ad entrare nei box e li ha trovati svuotati. Dentro c’erano macchinari, mobili antichi, cavi e attrezzi di ogni genere comprese apparecchiature. Dentro non è stato trovato più nulla. Il danno è da quantificare. Italferr che aveva in consegna l’area e quindi anche i magazzini ha presentato una denuncia alla polizia.

(ANSA)