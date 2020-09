PALERMO – La Fase 2 del capoluogo siciliano parte da un evento sia telematico che in presenza, a Palazzo delle Aquile, per dare alla città un ‘assaggio’ di #PalermoSiCura: il documento elaborato dalla giunta Orlando sarà uno “strumento per la progettazione e programmazione degli interventi di medio-lungo periodo dopo l’emergenza Covid-19 per lo sviluppo della città”, partendo dall’innovazione tecnologica per prevenire i rischi della nuova convivenza col virus e al contempo ‘curare’ la città da criticità nuove e storiche. La conferenza di oggi, un ‘volo’ sintetico fra i vari interventi previsti dal documento, è il punto di partenza per una serie di incontri più specifici.

“Cambio culturale è soprattutto far nuove le cose, e noi vogliamo far nuova Palermo – dice il sindaco Leoluca Orlando, collegato in videoconferenza con la giunta comunale e la stampa –. Il documento è stato sintetizzato dagli assessori Giambrone, Catania e Petralia, ed è un’innovazione non soltanto tecnica: con Milano siamo la città più e meglio cablata, ma l’innovazione tecnica senza quella culturale rischia di essere solo un dato. La sintesi è che Palermo è sicurezza, è la città che cura e si cura”. Nell’affermarlo, Orlando menziona i dati sul coronavirus nel capoluogo: “ci dicono che in tutta la città di Palermo i contagiati sono 27”, dice, sottolineando quindi che il Comune farà “attenzione alla ripresa della vita e delle attività economiche. Il progetto è passare alla riconfigurazione della nostra città e nessuno deve rimanere indietro. A chi ci critica – aggiunge il primo cittadino – chiediamo intanto se ha un’alternativa, e in caso ne discuteremo”.

Orlando poi fa presente che il Comune ha individuato “almeno cento aree” delle periferie pronte alla pedonalizzazione per abbattere il divario qualitativo con il centro della città; un primo elenco provvisorio è già approdato in consiglio comunale nella cornice del Piano regolatore generale, e la versione definitiva sarà vagliata a breve. Previste anche la già anticipata reintroduzione delle Ztl al termine dell’emergenza sanitaria e la progressiva riorganizzazione dei mercati generali, così come il miglioramento della mobilità sostenibile. Di quest’ultima si farà carico Amat “ma anche i cittadini”, dice il sindaco, che andranno incontro all’ampliamento “delle piste ciclabili anche superando la dimensione tradizionale e angusta delle piste”, con la “possibilità di avere vere e proprie strade ciclabili”.

“Non c’è dubbio che lo sport è un’attività trasversale – continua Orlando –. Al termine dell’emergenza incontrerò il ministro Spadafora per discuterne nel dettaglio, così come verranno lanciate conferenze stampa sugli spazi verdi e la ‘greenway’ prevista dal piano regolatore generale”.

Non mancano le note polemiche nei confronti di altre istituzioni. Il sindaco imputa ad “alcuni presidenti di Regione” la mancanza di regole certe e tempestive: “Le prime norme per la Fase 2 sono comparse alle ore 14 del 18 maggio e qualche giovane non ha letto la Gazzetta ufficiale”, ironizza. Poi ribadisce di essere “disposto a prendere qualsiasi provvedimento” per preservare quanto finora ottenuto a Palermo in termini di contenimento dei contagi. Per questo rimane attivo il contingentamento degli ingressi in quasi tutte le ville comunali, che però verrà allentato: “riserveremo la mattina alle famiglie con bambini e alle persone disabili – spiega – e al pomeriggio faremo un’apertura libera. Provvederemo anche a consegnare un decalogo dei lidi comunali, mentre per quanto riguarda le spiagge libere la competenza è di volta in volta del demanio, della guardia costiera” e di altre autorità, “ma anche qui pubblicheremo un decalogo per dare per esempio un’indicazione precisa sul numero consentito di accessi. Palermo vuole essere una città di mare.”

Anticipate anche “una serie di novità” sul tema rifiuti, che il Comune illustrerà nei giorni a venire. Il primo cittadino annuncia che il piano della giunta di Palermo è di fare della discarica di Bellolampo un punto cruciale al servizio dei Comuni della Srr, e osserva che “la raccolta differenziata è cresciuta ma non siamo ancora soddisfatti”.

Punto saliente anche i progetti educativi, con l’organizzazione capillare degli istituti superiori che dovranno conseguire l’esame di maturità e anche l’esperimento di fare “la scuola fuori dalla scuola” approfittando delle misure anti-contagio.

Leoluca Orlando plaude anche al contributo dello smart working per ridurre i rischi di contrarre il Covid-19, ma ribadisce che presto tutti gli uffici comunali adotteranno le misure per riaprire al pubblico in sicurezza. In programma anche continuare la dematerializzazione degli atti, porre l’imprenditoria al centro dell’economia cittadina e combattere l’abusivismo commerciale: “Abbiamo dimostrato che è possibile applicare questi criteri in ogni settore della vita economica della città, ad esempio riducendo i mercatini da 23 a 11”.

Infine un accenno anche ai settori finora più colpiti e più critici nei confronti delle misure economiche della Fase 2, come la cultura, la ristorazione e il comparto alberghiero. “Domenica ho richiamato l’attenzione del ministro Franceschini sui teatri, soprattutto quelli privati, e sul turismo”, dice il sindaco di Palermo, aggiungendo di aver fatto una proposta al governo: “La cassa integrazione rischia di distruggere i lavoratori, e di fronte al bivio fra riaprire col personale che costa troppo oppure rimanere chiusi, molti hanno fatto la scelta di rimanere chiusi. Allora ho chiesto al ministro di trasformare in legge la procedura che ci siamo ‘inventati’ per salvare l’ex Gesip, col datore di lavoro che pagherebbe la retribuzione dei dipendenti e l’Inps che si prenderebbe carico della parte. Così riaprono i teatri, riaprono i ristoratori, riaprono gli alberghi”.