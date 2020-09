PALERMO – Nessun passaporto sanitario ma una app per tracciare i turisti che entrano in Sicilia. È la soluzione decisa dal governo regionale per regolare la nuova fase che si aprirà da questa settimana. Dal 3 giugno, dopodomani, sarà possibile di nuovo muoversi tra regioni diverse, salvo che nelle prossime 48 ore non si decida diversamente.

“Sicilia Sicura”

Il protocollo allo studio è che chi entrerà in Sicilia dovrà scaricare una app “Sicilia Sicura”, che già esiste ed è utilizzata da chi va in quarantena, e inserirvi i propri dati su stato di salute, spostamenti ed eventuali casi di covid in famiglia. Attraverso la app, di cui si sta facendo un riediting, si dovrà anche comunicare l’eventuale insorgenza di febbre e in questo caso si verrà ricontattati dai medici dell’asp. “Stiamo lavorando in queste ore con l’obiettivo di render competitivo venire in Sicilia dando strumenti di controllo e di sicurezza che altre regioni non danno. Una persona anziana deve poter venire in Sicilia, serena, perché se le succede qualcosa c’è chi ci pensa”, commenta l’assessore Ruggero Razza.

I dettagli saranno illustrati mercoledì dal presidente della Regione e con questo passaggio si dovrebbe porre fine alle polemiche dei giorni scorsi, quando alcuni amministratori del Nord come il sindaco di Milano Sala hanno manifestato insofferenza verso le premure della Sicilia e della Sardegna, peraltro con espressioni alquanto irrituali.

Maria Eleonora, interviene la Regione

Intanto, nel fine settimana, l’assessorato alla Salute ha revocato il direttore sanitario della struttura Maria Eleonora Hospital di Palermo e nominato un risk manager, Tommaso Mannone, “per rivedere l’attività in attesa della nomina dei nuovi vertici da parte dell’azienda”, spiega Razza, sottolineando come si sia trattato di un intervento senza precedenti trattandosi di una struttura privata. All’interno della clinica si è registrato nelle scorse settimane una diffusione del contagio da Covid-19 e la struttura è ancora chiusa. “È un passaggio propedeutico per riaprire, devono riaprire in sicurezza”, commenta Razza.

*Aggiornamento

Musumeci: “Nessun limite ai turisti”

“Dal 5 giugno sarà attiva l’App Sicilia Sicura per chi arriva in Sicilia. Che sarà facoltativa e permetterà a chi arriva nell’Isola di poter essere assistito dal personale medico dell’Unità sanitaria turistica in caso di bisogno”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 sottolineando che “non ci saranno limitazioni negli ingressi”, ma “soltanto i controlli col termoscanner” agli arrivi a scali e stazioni.