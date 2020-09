PALERMO – I casi positivi al coronavirus In Sicilia continuano a calare: sono ancora contagiate 967 persone (-19 rispetto a ieri), 2.202 sono guarite (+19) e 274 sono i deceduti (0). Degli attuali 967 casi positivi, 73 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 8 in terapia intensiva (+1) – mentre 894 (-20) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 151.186 (+1.132 rispetto a ieri), su 129.103 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (0).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento: 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 16 (4, 147, 11); Catania: 440 (26, 533, 99); Enna: 18 (1, 378, 29); Messina: 136 (24, 372, 57); Palermo: 279 (16, 263, 36); Ragusa: 16 (0, 74, 7); Siracusa: 12 (2, 210, 29); Trapani: 15 (0, 120, 5).

(ANSA).