TRAPANI – Domenico Venuti è il nuovo segretario del Partito democratico in provincia di Trapani. L’ufficialità con una nota sottoscritta dallo stesso venuti e dall’altro nome che era in corsa per la segreteria provinciale, quello di Valentina Villabuona. I due hanno individuato un “percorso unitario, fondato – come spiegano in una nota – sulla condivisione di un progetto politico comune, sintesi delle nostre candidature”.

Da qui la decisione di presentare una lista unitaria per l’assemblea provinciale che porterà Venuti, attuale sindaco di Salemi, a ricoprire la carica di segretario provinciale del Partito democratico e Valentina Villabuona, avendo fatto un passo indietro, come si è fatto sia a livello regionale che in altre province, a svolgere il ruolo di presidente dell’Assemblea provinciale. “Un’unità non di facciata, ma costruita congresso dopo congresso, che ci porterà insieme e con il contributo di tutte le iscritte e gli iscritti a rilanciare il Partito democratico”, concludono.