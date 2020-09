“Ponte, Musumeci colga l’occasione

Il deputato regionale lancia un appello al governatore: "Scenda in campo in prima persona".

“È giunto il momento che il Ponte sullo Stretto venga realizzato. I siciliani hanno bisogno di quest’opera strategica. Siamo nella fase storica in cui, a causa dell’emergenza Covid 19, le istituzioni, senza alcun dogmatismo ideologico, si sono rese conte dell’importanza delle opere pubbliche da realizzare nel Mezzogiorno. Il piano shock sullo sblocco delle opere e il ddl semplificazione, che si appresta a varare il Governo nazionale, vanno verso la direzione di dare finalmente anche alla Sicilia ciò di cui ha bisogno: lavoro e infrastrutture. Il Ponte sullo Stretto di Messina può finalmente legare la Sicilia all’Italia in termini di sviluppo economico e sociale e può servire da stimolo per avviare contemporaneamente l’ammodernamento delle reti ferroviarie e viarie interne dell’Isola”. Lo afferma il parlamentare regionale di Italia Viva, Luca Sammartino.

“Faccio appello al presidente della regione Nello Musumeci affinché colga l’occasione storica che abbiamo di fronte. Con il “modello Genova” sarà possibile realizzare finalmente in tempi rapidi il Ponte. Non possiamo perdere questa opportunità. Nonostante su tantissime cose la pensiamo diversamente, su questa battaglia ci troverà al suo fianco. Noi di Italia Viva su temi come questi non guardiamo alle tessere di partito. Il governatore dialoghi con il Governo nazionale e scenda in campo in prima persona e Italia Viva sarà al suo fianco per portare avanti la battaglia con il governo nazionale. Se non lo farà perderà la Sicilia e i siciliani”.