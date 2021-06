MOTTA SANT’ANASTASIA – Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E si vede proprio che Kevin Bonfiglio il ‘vizio della droga’ non riesce proprio ad abbandonarlo. Non è servita nemmeno la condanna della Corte d’Appello di qualche giorno fa nel procedimento Polaris (a oltre 7 anni di reclusione) a fermarlo. È finito alla sbarra per essere uno degli spacciatori del gruppo di Salvatore Nizza (mpapocchia) in via Stella Polare a San Cristoforo. Il blitz dei carabinieri è scattato nel 2016. Qualche giorno fa il 27enne è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Catania a Motta Sant’Anastasia, la sua città di residenza. Pedinamenti e appostamenti hanno portato i poliziotti direttamente nel ‘laboratorio’ di sostanza stupefacente di Bonfiglio, che con il complice Sebastiano Liuzzo Scorso, stava cercando di realizzare dosi di cocaina e marijuana. Inutile il tentativo di disfarsi di un astuccio contenente la droga e di una pezza: nel retro erano nascosti i Falchi, che hanno recuperato il ‘pacchetto’ con l’erba e una pietra di polvere bianca e dentro il canovaccio c’era una pistola Beretta modificata e funzionante. Per gli investigatori della Squadra Mobile quella casa sarebbe un vero e proprio centro di smercio di marijuana e cocaina. C’è chi in paese è sicuro che Bonfiglio abbia approfittato degli arresti del blitz Gisella, contro la cellula del clan Nicotra a Motta Sant’Anastasia, per allargare i suoi affari di droga.