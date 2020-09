I numeri su contagi, malati, ricoverati e guariti continuano ad essere positivi. Domani riaprono le regioni. Al momento nessun governatore ha emesso ordinanze in contrasto con le direttive nazionali. Tracciamento dei turisti, controlli con termoscanner, prenotazioni e questionari. Roma teme l’invasione: più controlli in aeroporti e stazioni. Intanto la app Immuni è disponibile negli store di Google e Apple e potrà essere scaricata gratuitamente. La sperimentazione partirà domani in Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria. C’è l’ok del Garante per la Privacy: trattamento di dati personali ‘proporzionato’.