BELPASSO – “Il fenomeno malvagio delle esche avvelenate sparse apposta per colpire animali randagi, domestici e di affezione, si ripete di continuo a Belpasso. Stavolta nel quartiere San Giuseppe in via S. Anna, dove i cittadini sono dovuti intervenire per ‘bonificare’ la zona”. Damiano Caserta, consigliere comunale del M5S di Belpasso ha raccolto la denuncia dei residenti del quartiere che, in un post su fb, hanno scritto: “è vergognoso che questi criminali possano continuare ad agire indisturbati, ancora una volta il loro scopo era quello di eliminare qualche cane randagio senza curarsi del fatto che la carne attira indistintamente tutti gli animali. Ad essere stato adescato dalla polpetta avvelenata, non è stato solo il gatto, ma anche un cane di una belpassese che solo per l’intervento tempestivo della proprietaria, insospettita perché l’animale tremava e camminava in modo strano, si è potuto salvare”.

Dato il rischio non solo per i cani del vicinato, ma soprattutto per i bambini che potrebbero venire a contatto con tali esche avvelenate, il consigliere Caserta ha presentato una interrogazione al sindaco per sapere “quali provvedimenti intende intraprendere per la soluzione del problema, nell’ambito delle proprie competenze, non solo per tutelare gli animali, ma anche per garantire la sicurezza dei cittadini, a cominciare da quella dei bambini. Inoltre – afferma il consigliere – chiediamo per quale motivo siano dovuti intervenire dei privati cittadini per ripulire l’area, in quanto, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute nessun intervento da parte dell’amministrazione belpassese è stato posto in essere”.