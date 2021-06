Le cause sono ancora da accertare.

CATANIA – Sangue sulle strade catanesi. Un uomo che viaggiava in sella a una moto, è morto in seguito a un incidente stradale autonomo, avvenuto ne pressi dello svincolo Canalicchio, direzione San Gregorio, del viale Mediterraneo. Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Sul posto personale dell’Anas e delle forze dell’ordine. Il traffico è al momento rallentato, con la carreggiata ristretta.