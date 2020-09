Mattarella a Codogno: “Da qui riparte l’Italia del coraggio”

Dopo aver deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, il capo dello Stato Sergio Mattarella celebra la festa della Repubblica a Codogno (Milano), fra i luoghi simbolo della sofferenza e della battaglia contro la pandemia. ‘Da qui riparte l’Italia del coraggio’, sottolinea, e da qui si ribadiscono i valori della Costituzione, ricordando i tanti concittadini morti per il coronavirus. Omaggio a medici ed infermieri, e a chi si è prodigato per gli altri, spesso a rischio della propria salute. Ora è il tempo dell’impegno, stop a polemiche e distinzioni: tutti lavorino per il Paese, ognuno per la sua parte.