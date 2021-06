PALAGONIA – Consiglio comunale fermo da cinque mesi. Un consigliere comunale condannato in via definitiva, una delibera ferma al palo e una assise bloccata. Sono questi gli ingredienti della vicenda che da lungo tempo tiene banco a Palagonia. Una situazione statica che il consigliere comunale ed ex sindaco, Valerio Marletta, vorrebbe sbloccare. Ma andiamo con ordine. Il consigliere Salvatore Mirone nel maggio del 2018 (come previsto dalla legge Severino) viene sospeso per diciotto mesi in seguito a una condanna definitiva (porto abusivi di armi e ricettazione) a un anno e otto mesi. Al suo posto subentra il supplente Raffaele Malgioglio. I diciotto mesi di sospensione scadono nel mese di dicembre, ma da allora nessun atto deliberativo da sottoporre al consiglio comunale per la presa d’atto della “decadenza dalla carica di consigliere comunale di Mirone” è stato predisposto.

“L’ente in questi mesi non ha fatto niente, della delibera di decadenza definita si sono perse le tracce”, spiega il consigliere. La conseguenza? Tutto fermo perché al momento il Senato cittadino conta quindici consiglieri invece che sedici e dunque non può essere convocato perché senza plenum qualunque voto sarebbe da considerare illegittimo. Situazione analoga per le commissioni. “Da cinque mesi non possiamo fare consiglio comunale finché chi di dovere non dispone questo atto deliberativo” continua il consigliere che con amarezza sferra un colpo di fioretto al sindaco Astuti. “Al sindaco evidentemente conviene non avere consiglio comunale perché viviamo un momento in cui la sua maggioranza traballa” attacca Marletta che nei mesi scorsi aveva già sollecitato le autorità politiche e giudiziarie competenti per superare la fase di stallo che nei fatti determina l’annullamento del Senato cittadino che in questi mesi si è riunito una sola volta (a gennaio) senza delibere nulla.