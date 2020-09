E’ stata trovata morta la scorsa notte nella sua abitazione in centro a Lecco, il sostituto procuratore Laura Siani, 44 anni, in servizio alla Procura di Lecco dalla scorsa primavera. Originaria di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, il magistrato era figlia del noto musicista Dino Siani, scomparso nel 2017 e noto al grande pubblico e sorella di Giorgio Siani, ex sindaco di Mandello. Prima di arrivare a Lecco era stata in servizio a Palermo e prima ancora a Lodi. A Palermo aveva fatto parte del pool di pm che indagano sui reati contro la pubblica amministrazione. Si era occupata del giro di presunte tangenti all’ispettorato regionale dell’Agricoltura per il conseguimento di fondi pubblici e dell’inchiesta sulle irregolarità nelle forniture di materiali e sulle liste di attesa per gli interventi di neurochirurgia all’ospedale Civico di Palermo.

Ed ancora aveva partecipato alle indagini sulle cosiddette spese pazze dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Di recente aveva dato il suo contributo anche ad indagini sulla criminalità organizzata. In particolare si era occupata della famiglia mafiosa della Arenella che avrebbe visto tornare al potere Gaetano Scotto. La salma è stata trovata la scorsa notte su segnalazione di un vicino di casa. Sono intervenuti il procuratore capo Antonio Chiappani con i suoi più stretti collaboratori e i carabinieri. Sono ancora in corso indagini per risalire alle esatte modalità e cause dell’accaduto.