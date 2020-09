La droga nascosta in un appartamento in pieno centro

I poliziotti della sezione Antidroga della squadra mobile di Trapani ha arrestato Ali Harris, 44 anni, venditore ambulante di origini bengalesi, con regolare permesso di soggiorno.

Nella sua abitazione, in via Spalti, nascondeva un chilo di hashish diviso in dieci panetti.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti il viavai di gente. È un palazzo noto alle forze dell’ordine. Due anni fa vi fu arrestato un nigeriano. Anche lui aveva in casa un chilo di droga. Nello stesso appartamento tre giovani donne erano costrette a prostituirsi per pochi euro.