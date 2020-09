In via Carlo Pisacane

PALERMO – Il nucleo di polizia economico finanziario della guardia di finanza di Palermo ha sequestrato un’autorimessa a Palermo in via Carlo Pisacane. Secondo le indagini coordinate dai sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma nella società che gestiva il parcheggio ci sarebbe Giampiero Scozzari, ritenuto capo della famiglia mafiosa di Pagliarelli. Il nipote di Scozzari, Serafino Moscatello il 6 novembre 2018, aveva rilevato la società New Parking. Adesso, è scattato il sequestro per la ditta.

Moscatello secondo l’accusa è un prestanome e ora è indagato per intestazione fittizia di beni. Il sequestro è stato convalidato dal gip Walter Turturici. Dalle intercettazioni fatte dagli investigatori della Gdf, coordinati dal colonnello Gianluca Angelini, si evince che Scozzari telefonava quotidianamente al nipote, o andava a trovarlo, per informarsi sull’andamento degli affari chiedendo i rendiconti. Era anche preoccupato per i bassi introiti nella stagione dell’emergenza Covid.

