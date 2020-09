PALERMO – Federalberghi Isole Minori Sicilia, dopo l’ordinanza regionale numero 22, in vigore fino al 14 giugno, ha scritto al presidente della Regione Nello Musumeci per chiedere il ripristino di quelle corse di navi e aliscafi ancora sospese. “Le sospensioni – dice Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Minori – stanno arrecando notevoli disagi anche ai pochi turisti che timidamente decidono di approcciarsi al nostro territorio”. “Se i distanziamenti – aggiunge Del Bono – dovessero essere mantenuti anche dopo il 14, chiediamo la predisposizione sin da ora di orari speciali, da adottare all’occorrenza, che tengano in considerazione il minor numero di passeggeri trasportabili per singolo mezzo e quindi l’eventuale incremento delle corse”