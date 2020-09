Irruzione dei carabinieri

Troppo vistose le piante di marijuana coltivate in vaso nel giardino di casa per sfuggire all’occhio dei carabinieri. I militari della stazione di Petrosino hanno arrestato Salvatore Inmperiale, 55 anni, di Marsala. Hanno fatto irruzione nell’abitazione quando hanno avuto la certezza che fosse in casa.

Quando i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione Imperiale ha tentato maldestramente di estirpare le piante. Hanno sfondato la porta e lo hanno sorpreso con ancora le foglie fra le mani.

Dopo la convalida all’indagato è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni settimanali.