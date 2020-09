MARSALA – Dal 25 maggio, non si hanno più notizie di un uomo di 44 anni, Francesco Bertolino, di Marsala la cui scomparsa è stata denunciata dai familiari ai carabinieri. L’uomo non è sposato. Il camper di Bertolino è stato rinvenuto nei pressi del porticciolo di Petrosino (Tp). Stamane sul caso si è svolta una riunione in Prefettura a Trapani con la partecipazione dei vertici locali delle forze dell’ordine. Nel corso della riunione, spiega una nota dell’ufficio stampa del Comune di Marsala, che ha diffuso la notizia della scomparsa, è stato deciso di “richiedere la collaborazione dei cittadini marsalesi e, più in generale, delle persone che fossero venute in contatto con l’uomo o che l’avessero visto”. Chi è in grado di dare notizie, continua la nota, “può contattare le forze dell’ordine che hanno avviato le ricerche”.

(ANSA)