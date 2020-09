PALERMO – “Dotare l’amministrazione di uno strumento più efficace per combattere l’altissima evasione è certamente importante e per questo la Giunta ha, parecchi mesi fa, proposto alcune modifiche al regolamento della Tari per favorire il recupero delle somme non pagate”. Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, con riferimento al voto di oggi del Consiglio comunale sul regolamento anti evasione. “La Giunta ha già assunto autonomamente e proposto al Consiglio Comunale provvedimenti volti proprio a sostenere l’economia cittadina con un alleggerimento del carico fiscale, non solo sul fronte della Tari”, ha aggiunto. “I dati forniti oggi dall’Assessore D’Agostino al Consiglio Comunale sull’evasione della Tari indicano mancati incassi per circa 45 milioni pari a quasi il 40% del totale”, sottolineano il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda, e i Consiglieri Marianna Caronia, Elio Ficarra ed Alessandro Anello. “Nulla di nuovo, visto che da almeno un decennio il Comune è bacchettato dalla Corte dei Conti per la sua scarsa capacità di incasso, con conseguenti problemi di cassa e di bilancio”, osservano. “La nostra proposta è quindi quella di discutere e approvare il regolamento, rimandandone però – sostengono – l’attuazione al prossimo anno, quando si spera che le famiglie e le imprese avranno ripreso un po’ di respiro”.

(ANSA).

“Il Covid impedisce a chi ha sempre pagato le tasse di pagarle adesso, ma per chi ha sempre evaso non è cambiato nulla – commenta Toni Sala, consigliere comunale di Avanti Insieme – Per questo in Consiglio Comunale stiamo discutendo di un regolamento che non ha l’obiettivo di punire i commercianti o gli imprenditori, né di aumentare le già note difficoltà del momento. Si tratta di un regolamento per favorire il recupero delle somme non pagate. Un regolamento proposto dalla Giunta. E’ un modo per fare pagare meno tasse a chi già le paga, a chi le ha sempre pagate anche in tempi di vacche grasse. Certo, poi nessuno è cieco: se uno ha sempre pagato, è giusto non metterlo in difficoltà; ma se uno ha sempre fatto il furbo, perché devo fare ricadere le sue mancanze su tutti gli altri?”.