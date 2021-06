CATANIA – Una cartolina da dimenticare. Che da sola rappresenta il grado di inciviltà che può essere raggiunto a Catania dove, come si evince dalla foto postata dal consigliere della sesta circoscrizione, Lorenzo Leone, la pensilina per l’attesa dell’autobus è stata trasformata in una pattumiera a cielo aperto. I rifiuti, molto urbani come si può facilmente vedere, sono stati rimossi dal personale Dusty, ma resta l’amarezza di vedere insozzata la propria città. “Incredibile quello che succede a Catania in via Medaglie d’oro – scrive Leone. L’inciviltà supera ogni limite, voglio ringraziare il coordinatore capo Mannara Alessandro della ditta Dusty per l’intervento immediato”.