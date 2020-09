Oltre 1200 grammi di marijuana, suddivisa in 427 dosi, e 1724 euro in contanti. I carabinieri della stazione di Valderice li hanno trovati in casa di Aurelio La Commare, 21 anni.

Le dosi erano nascoste dentro un forno in muratura, in un cortile dove a fare la guardia erano piazzati due cani pitbull. Nel corso della perquisizioni sono pire state trovate 26 banconote da 20 euro false. La Commare è stato sottoposto all’obbligo di dimora in attesa di essere processato.