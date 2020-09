PALERMO – Sono stati votati con parere favorevole dalla Prima Commissione dell’Ars i presidenti del Parco delle Madonie, Angelo Merlino dottore in agronomia, laureato con lode ed encomio in scienze Ambientali e delle foreste, e del Parco fluviale dell’Alcantara Giuseppe Arena, già parlamentare regionale e avvocato impegnato in procedimenti aventi per oggetto i reati contro l’ambiente. Lo comunica una nota dell’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, che dice: “Con questo voto si completa l’assetto dei parchi siciliani. I due qualificatissimi presidenti, infatti, si aggiungono ai già insediati Domenico Barbuzza, presidente del Parco dei Nebrodi e Carlo Caputo, presidente del Parco dell’Etna. Con questo nuovo management, gli splendidi parchi della nostra regione potranno essere valorizzati e patrimonializzati diventando un importante attrattore turistico per il territorio siciliano”, ha concluso Cordaro.