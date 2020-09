Intervento di polizia, carabinieri e guardia di finanza in via XXVII Maggio

PALERMO – Le forze dell’ordine sono dovuti intervenire ieri sera a Palermo, nel quartiere Sperone, dove per ragioni di vicinato è scoppiata una rissa che ha coinvolto due nuclei familiari in via XXVII Maggio, intorno alle 21. Al momento dell’intervento di carabinieri, polizia e guardia di finanza in strada c’erano una cinquantina di persone, sparite poco dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. (ANSA).