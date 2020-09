In azione le squadre dei vigili del fuoco via terra e i candair

PALERMO – Palermo nella morsa degli incendi, da Monreale a Bagheria, fino alla zona di Bonagia. Un primo rogo è divampato questo pomeriggio in via Stazzone in pieno centro a Palermo, nella zona del fiume Oreto. Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Un altro incendio è divampato ai margini dell’autostrada Palermo Catania, con notevoli ripercussioni sul traffico nel tratto tra Palermo e Villabate, in entrambe le direzioni. Vigili del fuoco e quattro canadair in azione anche nella zona di Villa Ciambra: squadre via terra al lavoro per ore per spegnere le fiamme che hanno divorato ettari di vegetazione. I roghi su monte Orecchiuta sono divampati nel pomeriggio, minacciando anche le abitazioni.

Fiamme pure a Partinico, Cefalù e nella zona industriale di Termini Imerese. Decine le chiamate giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco, le squadre sono al momento tutte impegnate in varie zone della provincia, dove le fiamme vengono alimentate dal forte vento.