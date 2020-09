AGRIGENTO – Carabinieri della stazione di Realmonte (Agrigento) hanno arrestato due corrieri di droga che trasportavano due chili e 500 grammi di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre mezzo milioni di euro. La sostanza stupefacente era nascosta in intercapedini realizzate all’interno di un grande camion che trasportava animali vivi. La droga, che secondo militari dell’Arma era destinata alla modiva estiva agrigentina, è stata sequestrata e i due corrieri, l’autista e il passeggero del camion, sono stati condotti nel carcere di Petrusa.

(ANSA).