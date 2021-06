ACIREALE – Il 31/05/2020 è stato celebrato alla presenza dell’onorevole Fausto Raciti, deputato nazionale iscritto della sezione acese, del segretario regionale onorevole Anthony Barbagallo e del segretario provinciale Angelo Villari il congresso di circolo del Partito Democratico di Acireale. Per la prima volta l’incontro si è svolto in modalità telematica a motivo delle restrizioni dovute al covid19. A conclusione dei lavori è risultato eletto all’unanimità dei presenti, come segretario del circolo, Francesco Licciardello, che ha sottolineato la necessità di riportare al centro del dibattito politico cittadino le istanze della comunità democratica acese precisando che il suo mandato sarà caratterizzato da una gestione collegiale del partito, essendo la sua una candidatura figlia non di una determinazione personale ma della volontà di un gruppo di giovani iscritti di rilanciare il partito ad Acireale.

A testimonianza di questa volontà, il segretario ha provveduto, contestualmente alla sua elezione, alla nomina di Francesco Fichera come responsabile della formazione e di Michele Greco come responsabile della comunicazione. I membri del coordinamento saranno eletti durante la prima assemblea di questo nuovo corso del Partito Democratico Acese.