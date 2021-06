CATANIA – Trecentoventitré dipendenti di Almaviva Catania lavorano ora per Covisian. Il passaggio è stato indolore grazie all’applicazione delle clausole sociali: un grande traguardo raggiunto dalla Segreteria nazionale, che ha posto le basi per garantire perimetri occupazionali e stipendi”. Lo afferma la Catania, a tal proposito esprimendo “soddisfazione poiché grazie alle clausole non solo si è mantenuta la territorialità, ma sono state garantite le tutele dell’articolo 18 e, soprattutto, i lavoratori non hanno perso nulla in termini economici”. “Manifestiamo la nostra soddisfazione per l’atteggiamento collaborativo della Covisian – aggiunge il sindacato – che si è impegnata a garantire la continuità anche per quanto riguarda lo smart working e, poiché sono ancora tanti i lavoratori in Fis si è anche impegnata ad anticipare le indennità Inps e a remotizzare in breve tempo tutte le risorse. Allo stato attuale e alla luce di quanto esposto, la Uilcom Catania ritiene di poter affermare che grazie al lavoro svolto in sinergia con Covisian i lavoratori possono quantomeno stare tranquilli e non temere scossoni per il loro futuro grazie alla solidità dell’azienda”.