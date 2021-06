CATANIA – Una riqualificazione profonda, che metta fine all’incuria e al degrado. Continuano a chiedere interventi risolutivi, i residenti di corso Sicilia e delle aree limitrofe, il cui quartiere, sebbene centralissimo, continua a rappresentare un problema si sicurezza e dal punto di vista igienico sanitario. Un’esigenza acuita dall’emergenza Covid 19. A circolare in queste ore sui principali social sono le immagini, inviateci da un residente, della sporcizia dell’area sotto i portici, in particolare della zona tra via Sturzo e via Di Prima che da sole rappresenterebbero quanto denunciato dai cittadini, costretti a convivere non solo con cattivi odori e rifiuti, ma anche con lo spaccio e la prostituzione, che si consumano alle spalle dell’importante arteria cittadina.