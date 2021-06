PALAGONIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato, nella flagranza del reato di evasione, il 28enne palagonese Francesco Cucuzza. I militari stavano transitando per le vie cittadine quando hanno incrociato l’uomo che, alla guida di un autoveicolo ed in barba al suo stato detentivo, aveva deciso di farsi un “giro”. L’uomo è stato immediatamente bloccato ed arrestato, quindi ricondotto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.