CATANIA – Nella prima mattinata odierna, era da poco passata l’una del mattino, agenti delle Volanti hanno controllato e identificato quattro persone che stazionavano in piazza Papa Giovanni XXIII. Uno degli individui, sprovvisto di documento d’identità, ha fornito verbalmente le proprie generalità ai poliziotti i quali hanno esperito di ulteriori accertamenti dai quali è risultato che, contrariamente a quanto dichiarato, l’uomo si identificava per il pregiudicato Blanco Piero, catanese, classe 69.

Lo stesso è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, che prevede una serie di obblighi, tra cui quello di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati e di rincasare entro le ore 21. In considerazione delle violazioni accertate, il Blanco è stato arrestato per i reati di violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale e di false attestazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale; su disposizione del P.M. di turno, lo stesso è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.