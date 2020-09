Brogli e mafia, Orlando:

“Mi assumo la piena responsabilità di affermare che la manipolazione delle elezioni del 2007, quando i dati di due terzi delle sezioni risultarono falsati o illegibili, fu organizzata da una vera e propria organizzazione ‘di stampo mafioso'”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, replicando all’ex primo cittadino di Palermo Diego Cammarata che su LiveSicilia è tornato sulle elezioni amministrative di 13 anni fa.

“Che questa organizzazione avesse al proprio interno esponenti della mafia – prosegue Orlando – non è detto e non spetta a me dirlo, ma che quelle elezioni furono falsate da gravissime e numerosissime irregolarità resta scritto nella storia e negli atti giudiziari. Così come resta scritto nella storia e negli atti giudiziari che la sentenza del TAR arrivò a 7 anni di distanza per ritardi e per scelte dilatorie di un primo Collegio, come espressamente riconosciuto dal nuovo Collegio del TAR nel 2014, quando il sindaco abusivo era già scappato da due anni lasciando la città nel disastro economico e sociale”.