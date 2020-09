Il sequestro in via Lo Jacono

PALERMO – Un venditore ambulante di frutta e verdura in via Lo Jacono a Palermo che, secondo l’accusa, non rispettava le norme sanitarie per il contenimento dell’epidemia da covid-19, ha avuto inflitta una sanzione amministrativa pari a 2.582 euro, oltre al sequestro della merce dalla guardia di finanza. I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza.

(ANSA)