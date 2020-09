PALERMO – Dalle fiamme alle forti raffiche di vento e alla pioggia. Una notte di danni e disagi a Palermo, dove i vigili del fuoco hanno effettuato interventi da un capo all’altro della città e della provincia. A partire dalla zona di Villa Ciambra, dove nel pomeriggio di ieri era divampato l’incendio che ha divorato la vegetazione a Monte Orecchiuta.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno minacciato le abitazioni: paura per i residenti che hanno più contattato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Sono intervenute squadre via terra e quattro canadair, così come a Monreale e nella vicina San Martino delle Scale. Incendi anche lungo l’autostrada A19 e, almeno fino a mezzanotte, anche in varie zone della provincia, da Partinico a Borgetto, fino a Cefalù. Poi la bufera: la pioggia e il vento hanno abbattuto alberi e pali dell’illuminaizone pubblica, provocato danni a cornicioni, tettoie e cartelloni pubblicitari.

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle vie Pitrè, Marchese di Villabianca, nella zona di piazza Borsa, Pallavicino, via Lanza di Scalea, via Ernesto Basile, corso Calatafimi. In tre casi i rami degli alberi sono finiti su alcune auto parcheggiate. Ancora adesso le squadre sono al lavoro a Bagheria, Ficarazzi e Villabate e per mettere in sicurezza le aree in cui si sono verificati i danni maggiori. La Protezione civile regionale ha emesso per tutta la giornata di oggi l’avviso di allerta gialla in Sicilia: a Palermo sono stati chiusi, in via precauzionale, giardini e ville.