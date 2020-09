Incidente con quattro morti

Quattro persone sono morte, tra cui due bambini, in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione Sud. I minori morti sono un neonato di 10 mesi e una bambina di 10 anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, i due bimbi si trovavano su una monovolume a sette posti, con altre cinque persone, come scrive l’agenzia Ansa. La vettura avrebbe tamponato un tir, finendo poi contro un’altra auto.