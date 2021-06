CATANIA – “La distanza tra lo sviluppo del Mezzogiorno ed il resto del Paese e’ ancora molto, troppo grande. A partire dalla condizione delle infrastrutture: l’economia del Sud non potra’ mai decollare se l’alta velocita’ non arrivera’ fino in Sicilia, grazie anche alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. E’ ora di fare il primo passo decisivo per questo storico progetto”. Lo afferma Enzo Bianco, Presidente dei Liberal PD. “Ecco perche’ condividiamo in pieno – prosegue Bianco – le parole del ministro Dario Franceschini che considera quella delle infrastrutture la piu’ importante delle priorita’, in sintonia con il chiaro impegno ribadito dallo stesso Premier Conte sullo sviluppo della rete ferroviaria. Il Ministro dei Beni Culturali, anche nel suo ruolo di capo delegazione del Pd al Governo, giudica necessario che i collegamenti veloci percorrano certamente la dorsale adriatica, ma anche quella tirrenica, giungendo da Roma e Salerno fino a CATANIA e Palermo”.