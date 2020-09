Messina, l’Asp acquista

MESSINA– E’ stata aggiudicata questa mattina dall’Asp di Messina la gara per l’acquisto delle apparecchiature che consentono l’esecuzione dei tamponi rino-faringei per lo screening del Covid 19 con l’acquisizione del risultato in soli venti minuti. “Doteremo tutti i nostri ospedali di questa apparecchiatura – dice il direttore generale Paolo La Paglia – che permetterà all’ingresso del paziente di effettuare il tampone e di conoscere immediatamente il risultato. In questo modo, tutto il nostro personale potrà lavorare in sicurezza e nello stesso tempo ridurremo i tempi di attesa per effettuare le prestazioni sanitarie richieste dai nostri utenti”. L’Asp di Messina, ai fini di evitare possibili interruzioni dovute a possibili temporanei malfunzionamenti, si è dotata di 8 terminali diagnostici, uno per ognuno dei sette ospedali e uno di riserva da utilizzare all’occorrenza. Le attrezzature dovrebbero essere consegnate entro la prossima settimana. (ANSA).