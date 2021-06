CATANIA – Sondaggio sull’indice di gradimento di cui godono i sindaci metropolitani: Pogliese penultimo. E’ questo lo scenario tracciatoda un sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21 e docente di Strategie delle ricerche di opinione e di mercato all’università degli studi RomaTre, sul gradimento di sindaci delle città metropolitane. A guidare la classifica c’è il primo cittadino di Genova, Marco Bucci. Alle sue spalle i colleghi Dario Nardella (Firenze) e Luigi De Magistris (Napoli). I tre sindaci siciliani si trovano rispettivamente al quarto posto (Leoluca Orlando con il 53.4% di gradimento), al tredicesimo (Salvo Pogliese 49.3%) e al quattordicesimo (Cateno De Luca 49,2%). Il sondaggio è stato effettuato su un campione rappresentativo di poco più di 700 interviste in tutta Italia.

Il commento del sindaco: “Il numero infinitesimale di persone contattate e la scarsa fondatezza statistica, rendono questa classifica lontanissima dalla realtà, forse adatta per il pianeta Marte o il pianeta Giove e non per chi vive a Catania: insomma, una fake news. Ricordo nitidamente un sondaggio pubblicato poco prima delle campagna elettorale poi smentito clamorosamente dai fatti, visto che i risultati delle urne decretarono un numero cinque volte tanto a quello che mi veniva attribuito. Al chiacchiericcio marziano, pertanto, preferisco i fatti e il lavoro per risollevare le sorti di una città che ho trovato in dissesto, ripiegata su se stessa e ora provata dal Covid-19”