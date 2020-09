Coinvolti tre mezzi. Indagini in corso per ricostruire la dinamica

PALERMO – Ennesima tragedia della strada nel Palermitano, e ancora una volta sulla statale 121 Palermo-Agrigento, dove ha perso la vita un uomo, Calogero Lo Monte, 74 anni. Il violentissimo impatto è avvenuto all’altezza del distributore di benzina “Fuel Power”, poco dopo lo svincolo di Misilmeri, in direzione di Bolognetta.

Sono rimasti coinvolti tre mezzi: un Fiat Fiorino, un furgone e un’auto. L’uomo a bordo del Fiorino è morto sul colpo, inutili i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Ad estrarre la vittima dalle lamiere del emzzo, i vigili del fuoco. Altre due persone sono rimaste ferite, sono state trasportate all’ospedale Buccheri La Ferla.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia municipale, i carabinieri e gli agenti Polstrada di Lercara Friddi per gestire il traffico nella zona, a rilento per un lungo tratto. In corso anche i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica dello schianto, ma in base ai primi accertamenti lo scontro sarebbe avvenuto frontalmente e a contribuire alla perdita del controllo dei mezzi sarebbe stata anche la pioggia battente.