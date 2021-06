CATANIA – “È da condannare senza esitazione quanto accaduto a Lampedusa, dare fuoco alle imbarcazioni abbandonate dagli immigrati è un gesto violento e non può essere tollerato. Una riflessione politica però bisogna farla – a dirlo è Anastasio Carrà, commissario della Lega – Salvini Premier in provincia di Catania – e perciò interrogarsi sui livelli di esasperazione sociale a cui è sottoposta la popolazione isolana”. “Adesso ci mandano a prendere i migranti anche a 12 miglia dalla costa. Stiamo giorno e notte in mare, non ne possiamo più”. Questo il lamento di pochi giorni fa, di alcuni uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza di stanza a Lampedusa. “Non si è voluto considerare che impennata degli sbarchi, sanatoria sull’immigrazione e crisi economica peggiorata dalla pandemia hanno di certo contribuito ad incendiare gli animi e di questo passo si rischia un collasso sociale di proporzioni gigantesche”.

“Lampedusa rappresenta la nostra frontiera e non dobbiamo pensare che quanto avviene lì non ci riguarda, questo governo con i suoi provvedimenti inspiegabili è responsabile dello sfaldamento della società, perché da un lato chiede agli italiani un rispetto sacrosanto delle leggi e spirito di sacrificio ma dall’altro lascia una concreta patente d’immunità a quanti arrivano sulle nostre coste, mettendo in pericolo non più solo un’economia già stremata ma addirittura la nostra salute”. “Temo – conclude Anastasio Carrà – che Lampedusa possa rappresentare una finestra sul futuro che ci attende se non si metteranno al centro e risolveranno i problemi degli italiani”.