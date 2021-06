CATANIA – Progressi nella raccolta differenziata in alcuni comuni parte della SRR “Catania Area Metropolitana”. A Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Sant’Agata Li Battiati e San Gregorio di Catania nel mese di maggio si è infatti registrata una svolta nel servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con l’affidamento per sette anni del servizio di raccolta all’ATI Dusty srl-Energeticambiente srl. Anche nei comuni di Aci Bonaccorsi, Milo, Paternò, Pedara, Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande, nel mese di Maggio sono stati rilevati dei dati molto significativi. Importanti risultati coseguito grazie al presidente della Srr, Biagio Bisignani e del Rup del procedimento, Carmelo Caruso, ai quali va il merito di aver saputo predisporre un bando di gara ed un capitolato d’appalto che prevede sin dall’inizio del servizio da parte della ditta aggiudicataria gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti da predisporre in mezzi, impianti, personale, sensibilizzazione dell’utenza ecc, compresa anche delle penalità ben precise nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi.

Altro merito è attribuibile alle amministrazioni comunali ed ai loro uffici che hanno collaborato in maniera proficua con la S.R.R. rendendo possibile l’inizio del nuovo servizio nonostante l’emergenza pandemica in corso, così come alla ditta aggiudicataria, che per lo stesso motivo di cui prima, ha svolto un servizio ad opera dei propri dipendenti che ha consentito il raggiungimento di risultati egregi. Rispettivamente il Comune di Gravina di Catania è passato da una percentuale di raccolta differenziata rilevato nel primo trimestre 2020 del 31,39% al 58,83% del mese di Maggio, Motta Sant’Anastasia dal 21,08% del primo trimestre 2020 al 57,18%, Sant’Agata Li Battiati dal 45,64% al 49,72% ed il Comune di San Gregorio di Catania dal 38,55% del primo trimestre 2020 al 66,22% nel mese di maggio.

Tali risultati sono frutto della predisposizione da parte della S.R.R. dell’ATI aggiudicataria e dei comuni interessati, di calendari di raccolta settimanale che prevedono innanzitutto giornalmente la raccolta della frazione organica unitamente ad un giorno a settimana degli altri rifiuti riciclabili, e, della raccolta dell’indifferenziabile che viene raccolto solo una volta a settimana. Ciò ha consentito nei Comuni di Motta Sant’Anastasia e San Gregorio di Catania un aumento del 100% della raccolta dell’umido, ossia gli scarti delle nostre cucine e mense, per il Comune di Gravina di Catania un aumento del 90% e per il Comune di Sant’Agata li Battiati un aumento del 75%.

Anche i conferimenti in discarica dell’indifferenziato, spina dolente della raccolta e che incide maggiormente in tariffa da riscuotere dagli utenti, sono stati dimezzati a Motta Sant’Anastasia, del 78% in meno a Gravina di Catania e rispettivamente del 56% e 30% nei Comuni di San Gregorio di Catania e Sant’Agata Li Battiati. Quindi risultati eccezionali che consentiranno di superare la media annua del 65% di raccolta differenziata, risultato minimo previsto dalla normativa, che consentirebbe alle Amministrazioni comunali di diminuire sensibilmente per il futuro le tariffe della TARI che incidono sulle tasche dei cittadini. Ad inizio del mese di giugno il nuovo servizio è iniziato anche nei comuni di Aci Bonaccorsi e Viagrande ed anche in questi comuni i dati della prima settimana indicano risultati più che confortanti. Nel mese di luglio si procederà all’inizio del servizio nei restanti comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”.