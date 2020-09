MESSINA – “Darei un tempo di 12-14 mesi per completare il porto di Tremestieri, oggi siamo qui anche per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di questa che è un’opera strategica per la Sicilia”. A dirlo l’assessore regionale ai trasporti Marco Falcone stamani agli approdi di Tremestieri a Messina insieme al presidente dell’Autorità portuale dello Stretto Mario Mega, al vicesindaco di Messina Salvatore Mondello e all’ingegnere Vincenzo Franza di Caronte & Tourist per verificare le condizioni dei due approdi e lo stato dei lavori del Porto. “Vogliamo verificare – ha aggiunto Falcone – qual é la tempistica e il cronoprogramma dei lavori per il porto di Tremestieri per dare delle risposte precise agli autotrasportatori, che ancora oggi in alcune ore della giornata sono costretti ad attese che vanno oltre le due ore. Noi siamo vicini agli autotrasportatori e abbiamo già sistemato l’ingresso dello svincolo di Tremestieri anche per venire loro incontro. Oggi sono venuto qui anche per verificare lo stato dell’arte dei due approdi, dei quali uno si insabbia troppo frequentemente e vedere le soluzioni più opportune. Subito dopo andremo alla Rada San Francesco dove ci sono problemi di code dopo l’apertura della circolazione tra le regioni. Dobbiamo creare una interconnessione tra Tremestieri e Rada San Francesco con una cabina di regia che metta a frutto soluzioni quanto più puntuali e che riducano al minimo i disagi e i tempi di attesa”. (ANSA).