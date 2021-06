CATANIA – Riapre il teatro Romano in via Vittorio Vittorio Emanuele II. Visita gratuita per due giorni, oggi e domani. Nella Fase2 post Covid-19 la promozione turisticqa inizia a ripensarsi n chiave di visite ed escursioni di prossimità. Elfi Mayr è una guida turistica dell’associazione guide turistiche Catania. “Oggi e domani l’apertura alle visite con guida del teatro Romano è gratuita. Tutte le misure di sicurezza sono attive con ingressi contingentati, mascherine e guanti obbligatori, termoscanner per misurare la temperatura corporea di tutti i visitatori – dice Elfi – si entrerà da via Vittorio Emanuele II e si uscirà da via Teatro Greco”.

Tre i corridoi percorribili, con visite guidate, da parte delle guide dell’associazione. “È chiaro che le misure anti Covi-19 devono essere rispettate e coinvolgono tutti gli operatori che si trovano all’interno dei siti riaperti – continua Elfi – il controllo e le indicazioni sanitarie, per noi e per gli operatori, devono essere certificate. Adesso che questo aspetto è stato espletato possiamo con tutta tranquillità accogliere i visitatori e accompagnarli nella visione di uno dei teatri, di epoca romana, più completi al mondo. Ci troviamo difronte all’unico teatro antico con gli ambulacri percorribili – continua Elfi Mayr – e perfettamente conservati. Una struttura dove la lava e la pietra si sono fuse insieme per uno spettacolo di storia senza eguali”.

Il teatro romano viene indicato come probabile palcoscenico della naumachia. “Non ci sono cenni storici riguardo alla rappresentazione di spettacoli di naumachia in questo teatro – precisa Elfi Mayr – ma il bacino artificiale con la presenza di acqua corrente fa pensare a possibili rappresentazioni di questo genere. È anche possibile guardare e ammirare la pietra del Deus ex machina perfettamente conservata, ma non solo”.

Presente all’apertura del teatro romano anche Gioconda Lamagna dirigente del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania. “Abbiamo riaperto il Teatro Romano già la scorsa settimana e a breve riapriranno gli altri siti regionali adeguandosi alle misure di sicurezza con percorsi, distanze e dotazioni per operatori e visitatori”. Ancora chiuso l’anfiteatro di piazza Stesicoro. “L’anfiteatro ha bisogno di una programmazione diversa – precisa Elfi Mayr – il corridoio è unico cosi come l’uscita in piazza Stesicoro. Sappiamo che si sta lavorando per garantire tutte le misure di sicurezza anti Covid-19 rispettando distanziamento e percorsi di uscita e ingresso diversificati”. Novità in arrivo anche all’ingresso dell’Anfiteatro nella viuzza omonina che si trova in via Manzoni. Ingresso chiuso questo, ormai, da alcuni anni.

Già diversi gli ingressi, oggi, di visitatori al teatro romano di via Vittorio Emanuele II e arrivano le prime prenotazioni per domani. In movimento anche i tour operator del nord Italia per iniziare a programmare visite turistiche nel capoluogo etneo. “Iniziano ad arrivare le prime telefonate per informazioni sui tour a disposizione – racconta Mayr – con date che partono da settembre. Le richieste arrivano dall’Italia, ma abbiamo ricevuto chiamate anche da alcuni paesi europei. Diciamo che una ripartenza, graduale, è alle porte e dobbiamo farci trovare pronti”.