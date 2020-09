PALERMO – Un uomo del Bangladesh di 47 anni è stato aggredito e picchiato da due uomini, la scorsa notte, in via Ugo Amico vicino al teatro Massimo, a Palermo. L’uomo stava tornando a casa quando è stato colpito più volte in faccia e al corpo. Il bengalese è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Ai carabinieri ha raccontato che l’aggressione è avvenuta per futili motivi.

(ANSA).