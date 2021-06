CATANIA – Grande successo per il sesto sabato di protesta delle mascherine tricolore. A Catania la manifestazione si è svolta nella centralissima piazza Stesicoro, dove un centinaio di manifestanti, tra lavoratori, imprenditori, disoccupati, commercianti, partite iva si sono dati appuntamento. Aumenta la partecipazione nelle piazze italiane, sempre di più i cittadini pronti a manifestare contro il governo Conte e le misure economiche insufficienti per far fronte alla crisi economica connessa al coronavirus.

E’ stata anche annunciata una grande manifestazione regionale che si terrà a Catania il 13 Giugno, che anticipa sempre a Giugno, quella nazionale “Siamo cittadini, genitori, lavoratori, imprenditori, disoccupati, partite Iva e rappresentanti delle categorie più colpite come ristoratori, albergatori, baristi, imprese. Chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza coronavirus, lo stop alle tasse per tutto il 2020, soldi a fondo perduto e finanziamenti immediati che non passino per le banche, un piano di intervento senza precedenti per salvare il turismo, regole meno stringenti per quelle attività, come bar e ristoranti, che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire. E soprattutto che questo governo, incapace e schiavo di Bruxelles, vada a casa e che la parola torni al popolo”.