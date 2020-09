Il deputato nazionale M5s: "Abbiamo il profilo giusto per il sindaco"

MESSINA – Il Ponte sullo Stretto? “Sono convinto che la priorità sia intervenire su quello che manca, a livello infrastrutturale, da una parte e dall’altra dello Stretto”. Lo sottolinea, in un’intervista alla Gazzetta del Sud, il questore della Camera e deputato messinese del M5S Francesco D’Uva. D’Uva poi si sofferma sugli interventi del governo per la ripartenza. “Il dl rilancio nasce con l’obiettivo di supportare le realtà produttive attraverso risorse consistenti, mirando nel frattempo alla riattivazione del ciclo economico. E poi torniamo a investire sulla sanità, dopo anni anni di tagli, prevedendo 3 miliardi”, spiega D’Uva che torna sulle polemiche del sindaco di Messina Cateno De Luca durante la fase 1: “avevano iniziato a spingere Messina verso l’isolamento e da messinese non potevo accettarlo. Da portavoce e da rappresentante della mia città potevo accettarlo ancora meno”.

Alla domanda se il modello giallorosso al governo sia replicabile a Messina D’Uva sottolinea: “più che di modelli replicabili parlerei di modelli praticabili. Sogno una città a 5 Stelle e il Movimento messinese gode di buona salute. Se devo dirla tutta abbiamo individuato il profilo giusto per Messina” ma “le nostre proposte nascono dai cittadini”.