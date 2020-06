ROMA – Le votazioni per le prossime elezioni comunali e regionali si terranno non solo nella giornata di domenica ma anche in quella del lunedì: lo prevede un emendamento della commissione Affari costituzionali al dl Elezioni.

Regionali dal 20-21 settembre

C’è l’accordo per tenere le elezioni regionali dal prossimo 20 e 21 settembre. La relatrice Anna Bilotti ha reso in Aula parere favorevole all’emendamento che porta la prima firma di Francesco Paolo Sisto (Fi) al dl Elezioni che riduce la finestra per le elezioni proprio a partire dal 20 settembre in poi.