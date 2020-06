CATANIA – Sigilli a una parte del porticciolo di Ognina, l’area di ormeggio della Catania bene; la guardia fi finanza ha accertato che “una porzione di banchina e di specchio acqueo di circa 200 m2” erano stati occupati abusivamente per noleggiare posti barca. Tutto “senza alcuna concessione amministrativa”. Il reato contestato è “Abusiva occupazione di superficie demaniale marittima”.

“Il soggetto compiutamente identificato – scrive la Gdf – aveva avviato l’attività di noleggio posti barche per il solo periodo estivo, con il previsto pagamento del canone mensile, senza avere ottenuto le dovute concessioni demaniali e autorizzazioni per gli spazi occupati sia a terra e sia per lo specchio acqueo utilizzato, n’è stato possibile rilevare la comunicazione d’inizio attività”.

Sequestrati anche bidoni per il rifornimento di carburante e il sistema di impianto per illuminare l’area occupata durante le ore serali.