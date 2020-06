CATANIA – L’attività di organizzazione della Lega-Salvini Premier nella provincia etnea si consolida nel comprensorio calatino. Un’area, da sempre strategica e rilevante sia in campo economico che sul piano politico.

La Lega, quindi, grazie al meticoloso impegno del commissario regionale, Sen. Stefano Candiani, Anastasio Carrà, commissario provinciale etneo, e Fabio Cantarella, responsabile enti locali – Sicilia Orientale, implementa la sua struttura organizzativa con la nomina dei neo commissari cittadini e delle relative sezioni di partito: Francesco Montemagno (Caltagirone), Antonio Aiossa (Grammichele), Pietro Paolo Messina (Militello V.C.) e Filippo Zampogna (Ramacca). “Il prossimo anno – afferma Anastasio Carrà – diversi comuni del comprensorio calatino saranno chiamati a rinnovare i propri organi di governo. La Lega parteciperà proponendo nuove personalità e concrete iniziative amministrative per contribuire davvero al rilancio civico, economico e sociale di quelle comunità. C’è tanto entusiasmo intorno a noi e la Lega rappresenta davvero una concreta speranza per la Sicilia affinché una nuova classe dirigente possa finalmente garantire quella efficienza amministrativa da sempre invocata. Serve una nuova classe dirigente che sappia farsi avanti in tutte le sedi istituzionali”.